Ambiance rétro et soins au poil : comment The Barber Shop se taille la belle part du marché marocain

C’est un concept qui connaît un énorme succès. Les Barber Shops existent à peu près partout dans le monde et au Maroc depuis quelques années. On peut notamment les voir fleurir dans les rues de Casablanca, Marrakech ou encore Rabat. Nous avons rencontré Othman El Alami qui en a importé l’idée, le savoir-faire et l’histoire dans le royaume, en créant un nouveau business model.

Par Farah Nadifi