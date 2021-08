[VIDÉO] Mehdi Mezouari de l’USFP monte sur Le Ring : “Pas d’alliance avec les conservateurs”

R ound 1 : L’USFP a-t-elle les moyens de ses ambitions ?

L’USFP et son secrétaire général Driss Lachgar ne cachent pas leur intention de finir parmi les trois premiers lors des ces élections. Qu’en pense Mehdi Mezouari ? Selon le responsable politique, “les moyens de nos ambitions sont là : les moyens historiques, humains, intellectuels, les idées (…) Le fait d’être ambitieux n’est pas politiquement incorrect”.

Round 2 : Pourquoi voter pour l’USFP ?

Alors que le parti de la rose veut attirer de nouvelles générations, le programme de l’USFP n’est-il pas “bateau” ? Non, selon Mehdi Mezouari : “Il faut voter pour l’USFP, car le parti est resté fidèle à lui-même, il était social-démocratique et nous le sommes toujours. Notre programme n’a pas été conçu dans les bureaux d’études de l’intelligentsia avec une facture à la fin de sa réalisation.”

Round 3 : Quel avenir pour l’USFP ?

À l’heure du nouveau modèle de développement, l’USFP sera-t-elle capable de renouveler son personnel politique pour suivre cette ligne d’action ? Pour Mehdi Mezouari, “le parti est dans une logique de progression. Nous sommes dans une situation plus confortable politiquement que celle de 2015-2016, et plus clairs dans nos alliances : pas de conservatisme et pas de gens qui composent avec les conservateurs”.