Six chefs-d’œuvre de la littérature marocaine à (re)découvrir cet été

L e dernier combat du Captain Ni’mat, de Mohamed Leftah

Le captain Ni’mat est un sexagénaire égyptien, installé au Caire dans l’un de ses quartiers les plus chics. Il a une femme, et une carrière militaire dont il a été injustement déchu. Retraité au moment où commence le récit, Ni’mat se découvre une attirance pour les hommes, qui se transforme en passion charnelle. C’est auprès d’Islam, son domestique noir, qu’il fait alors l’expérience d’un amour différent, plus fort et jouissif que tout ce qu’il a pu ressentir auparavant. Loin de toute convention, Leftah fait table rase des passions dont il ne faut pas parler, avec une audace qui lui est propre, dans ce roman publié à titre posthume en 2010. Subjuguant par sa lucidité, Le dernier combat du Captain Ni’mat rend hommage à la puissance de l’individualité, chante la cruauté…