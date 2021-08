[Le Scan] Alger-Rabat : et si un rapprochement économique avait lieu ?

Peut-on rêver d’un Maghreb uni ? En pleine crise Covid, des opportunités sont à saisir. Face à des difficultés économiques croissantes en Algérie et en Tunisie, la relance du projet de Maghreb Uni pourrait avoir d’importants impacts. Les économistes s’accordent à dire que la réouverture des frontières entre le Maroc et l’Algérie pourrait entraîner une hausse de 1 à 2% du PIB pour les deux pays. Quelles solutions ? Dans Le Scan, le podcast d’actualité de TelQuel, Landry Benoit reçoit Slim Othmani, homme d’affaires et président du think-tank Maghreb Economic Forum.