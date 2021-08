L’actrice Fatima Regragui n’est plus

Née le 15 février 1941, Fatima Regragui a été l’une des pionnières de l’art de l’interprétation, ouvrant le champ des possibles aux femmes dans ce domaine créatif.

Un parcours artistique entamé dans les années 1950, avec de nombreux rôles au cinéma et à la télévision, notamment dans les films Yemma, Adieu mères, L’orchestre des aveugles ou Les vagues du rivage, et des séries telles que Les sœurs et Men dar l dar.

Fatima Regragui a également brillé au théâtre en compagnie d’une troupe relevant de la Jeunesse et des sports. En 1975, elle rejoint la troupe du théâtre Mohammed-V à Rabat et travaille avec de grands metteurs en scène dont Tayeb Seddiki, Ahmed Tayeb Lalej et Mohamed Afifi.

Parmi les pièces de théâtre à succès auxquelles elle a participé et qui ont marqué les esprits figurent Ahl Al Kahf et Le juge de la Halqa.