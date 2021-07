Sophia Hadi : dessein d’une comédienne à la palette infinie

Sophia Hadi fait partie des rares comédiennes du sud de la Méditerranée dotée d'une discrétion humaine confondante dans la vie, et d'une aura artistique impressionnante sur scène. Sa prestation époustouflante dans la peau de “La femme au Colt 45” m'offre l'opportunité d'en dresser le portrait et redessiner le parcours, auprès de son compagnon Nabyl Lahlou mais aussi, de plus en plus, comme artiste accomplie et affranchie.