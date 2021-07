Ces ERM (Étrangers résidant au Maroc) que la crise a éloignés physiquement… mais pas mentalement

En mai 2020, pendant que l’Europe déconfine un peu partout, le Maroc demeure en quarantaine et ses frontières fermées. Pour Marie, née à Rabat et qui vit désormais à Bruxelles, ce n’est qu’une question de jours avant que la situation ne s’améliore et qu’elle puisse rendre visite à sa famille et à ses amis restés dans la capitale chérifienne.

“J’étais dans les starting-blocks sur le site de réservation des billets d’avion, prête à décoller à tout moment tellement le Maroc me manquait”, témoigne cette avocate de 45 ans. En contact avec des amis marocains basés eux aussi à l’étranger, elle échange des nouvelles et des idées, calme ses angoisses, et, comme tout le monde à ce moment-là, spécule à n’en plus finir.

