“The Other Latif”, l’histoire croisée d’un détenu marocain à Guantanamo et d’un journaliste américain

Le 19 juillet 2021, Abdul Latif Nasser, un Marocain détenu à Guantanamo pendant 19 ans, a été extradé au Maroc par l’administration Biden. Parmi les premiers journalistes à avoir annoncé cette nouvelle au monde, son homonyme : Latif Nasser, journaliste américain. En mars 2020, il a consacré un podcast de six épisodes à l’histoire du Marocain, The Other Latif. Du royaume au Soudan, en passant par l’Afghanistan, Guantanamo et, plus largement, les États-Unis, le journaliste nous embarque dans l’histoire du détenu 244 de la plus célèbre prison du monde. Et, par la même occasion, dans sa propre histoire, liée par le destin et l’homonymie à ce sujet particulier.

TelQuel revient avec lui sur cette enquête de trois ans, qui fait aujourd’hui partie intégrante de la vie des deux hommes, des deux Latif Nasser. L’un est journaliste, l’autre le quatorzième détenu marocain a être extradé au Maroc et le premier détenu…