Un détenu de Guantanamo extradé au Maroc, la BNPJ lance une enquête

C’est le premier détenu de Guantanamo à quitter le centre de détention sous l’ère Biden. Abdellatif Nasser a été transféré au Maroc ce lundi 19 juillet, après 19 années dans les geôles de la prison américaine, indique le New York Times.

“Le gouvernement américain a confirmé son transfert. M. Nasser était détenu à Guantanamo depuis mai 2002, n’ayant jamais été inculpé d’aucun crime au cours de ses deux décennies d’emprisonnement à Guantanamo”, rappellent de leur côté les avocats de l’ex détenu dans un communiqué.

Abdellatif Nasser aurait dû retrouver sa liberté en 2016. Une commission d’examen périodique, à laquelle il aurait avoué “avoir des regrets pour ses actions passées”, comme le raconte le journaliste homonyme américain Abdul Latif, dans le podcast qu’il lui a consacré intitulé “The Other Latif”, avait approuvé sa libération. L’arrivée de Donald Trump au pouvoir a mis fin à son transfert et Abdellatif Nasser est resté cinq ans de plus en prison.

