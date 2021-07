Afflux record dans les centres de vaccination, plus de 920.000 doses injectées en deux jours

A la faveur de l’élargissement des groupes cibles aux plus de 25 ans et à l’ouverture de la plupart des centres de vaccination jusqu’à 20 heures, sept jours sur sept, les infrastructures proposant le sérum anti-covid sont littéralement prises d’assaut.

Sur la côte casablancaise, aux abords du vaccinodrome d’Ain Diab qui stocke du Janssen, sérum unidose issu des laboratoires Johnson & Johnson, l’attente, apprend-on, peut durer jusqu’à huit heures. En cause, un centre sous-dimensionné par rapport à l’afflux humain.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

à lire aussi À Casablanca, chaos, impatience et intelligence collective au vaccinodrome de Ain Diab

Selon nos sources, des bénévoles de la Croix rouge se déploient dans plusieurs régions du pays afin de prêter main-forte à un personnel médical largement débordé. D’après nos informations, plus de 920.000 vaccinations ont été effectuées entre hier lundi 26 juillet et ce mardi. Un chiffre relevé en deux jours seulement et qui équivaut à une très bonne semaine de vaccination en temps normal. Aujourd’hui seulement, aux alentours de 16 heures, près de 500.000 doses ont d’ores et déjà été administrées.