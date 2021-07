Tunisie : un coup d’État contre la révolution ?

Depuis plusieurs mois, une opposition farouche a lieu entre le chef de l’État et le parti islamiste Ennahada. À plusieurs reprises, Rached Ghannouchi, président du parlement et chef historique du parti islamiste, a empiété sur les prérogatives du Kaïs Saïed. Parmi les exemples : une prise de position dans le dossier libyen alors que la diplomatie revient au président et que la stratégie officielle de la Tunisie est la neutralité.

Et au milieu de ce bras de fer, un troisième homme s’est greffé : le désormais ex-Premier ministre Hichem Mechichi, nommé par Kaïs Saïed, mais qui s’est rapproché d’Ennahdha. Les deux hommes étaient en conflit ouvert depuis janvier et le remaniement proposé par Hichem Mechichi a été désapprouvé par la présidence.

Dans Le Scan, le podcast d’actualité de TelQuel, Landry Benoit reçoit Karim Barketallah, ancien membre du parti Nida Tounes.