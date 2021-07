“Le Temps du Maroc”, essai sur les secrets, les doutes, les dépassements et les échecs du royaume, par Abdelmalek Alaoui

Comment le Maroc va-t-il traverser le séisme mondial que représente le Covid ? Comment va-t-il affronter la crise sanitaire, trouver les ressources nécessaires pour réinventer son modèle de développement tout en déroulant une nouvelle partition diplomatique qui bouleversera les alliances régionales ainsi que l’épineuse question du Sahara ?

«Le temps du Maroc»

Abdelmalek Alaoui 110 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

500 jours vont mettre l’Humanité aux prises avec un ennemi invisible, révélant de profondes lignes de fracture économiques, sociales et environnementales, préfigurant peut-être le crépuscule d’un système de gouvernance mondial à bout de souffle. Partout, les gouvernements vont être sous tension, l’ordre établi remis en question alors qu’une colère populaire gronde. Le Maroc ne fait pas exception. Il doit relever son plus grand défi collectif depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Comment cet État d’Afrique du Nord de 36 millions d’habitants se rêvant comme la nouvelle passerelle entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient va-t-il traverser ce séisme mondial ? Comment va-t-il affronter la crise sanitaire, trouver les ressources nécessaires pour réinventer son modèle de développement tout en déroulant une nouvelle partition diplomatique qui bouleversera les alliances régionales ainsi que l’épineuse question du Sahara ?

C’est l’histoire de ces 500 jours que raconte Abdelmalek Alaoui. Il en révèle les secrets, les moments de doute et de dépassement, mais aussi les échecs. Le Maroc est-il passé au bord de la catastrophe ? Dans ce document exceptionnel, écrit au jour le jour pendant que le Royaume chérifien et son souverain, Mohammed VI, mettaient en œuvre un ensemble de mesures décisives pour le pays, l’auteur plonge dans les abysses du Maroc politique contemporain tout en menant le récit de la riposte contre le virus.

Il en profite pour donner les clés de lecture de cet État-nation millénaire, la plus ancienne monarchie régnante au monde dont on disait la technostructure administrative inefficace, l’économie pas suffisamment dynamique, et les forces politiques désuètes. Ce récit révèle un portrait méconnu et inédit de ce Royaume et de son Roi, capitaine dans la tempête, dont les décisions se révéleront déterminantes.

À propos de l’auteur

Entrepreneur, auteur de nombreux ouvrages dont Le Temps du Continent (Prix Turgot 2018), Abdelmalek Alaoui dirige le groupe Guépard et préside le think-tank Institut marocain d’intelligence stratégique (IMIS).

*Ce texte est extrait de la 4e de couverture