Hamid Bentahar élu nouveau président de la Confédération nationale du tourisme

La Confédération nationale du tourisme (CNT) a tenu, samedi 17 juillet à Marrakech, son assemblée générale ordinaire et élective, en présence de l’ensemble des adhérents, notamment les fédérations métiers, des Associations professionnelles régionales, des conseils régionaux et provinciaux du tourisme, ainsi qu’en présence du directeur de la règlementation du ministère du Tourisme, représentant la tutelle, et le représentant de la CGEM.

À l’issue du scrutin, Hamid Bentahar et Hicham Mhammedi Alaoui ont été respectivement élus président et vice-président général de la CNT, par 139 voix sur 141 exprimées dans l’urne.

À noter que le binôme Jalil Benabbés Taarji-Aziz Cherif Alami, également en lice pour la présidence du conseil, a annoncé le retrait de sa candidature, au moment de l’ouverture du processus électoral, après avoir participé à l’ensemble des travaux de l’Assemblée, précise le communiqué de la CNT.