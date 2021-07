Sur le tournage de Fatema Mernissi, la sultane inoubliable

La réalisation du biopic de Fatema Mernissi par Abderrahman Tazi a débuté en mai dernier et s’est achevée le 22 juin, avec la talentueuse Meryem Zaïmi en vedette. TelQuel s’est glissé, le temps d’une journée, dans les coulisses du tournage.

À Aïn Aouda, le soleil tape fort en ce début juin, au grand dam des maquilleurs de Meryem Zaïmi, qui incarne Fatema Mernissi dans le prochain long-métrage de Abderrahman Tazi.

Une…

Le maquillage et les costumes de la comédienne ont été élaborés pendant des mois afin de parvenir à une ressemblance inouïe avec celle qui a été l’une des plus grandes figures intellectuelles et féministes marocaines, disparue en 2015. Pas question de laisser la chaleur gâcher ces efforts, quitte à accompagner chacun des faits et gestes de l’actrice d’un parasol. “C’est un rôle et une femme qui donnent le vertige”, nous confiait Meryem Zaïmi en avril dernier, quelques semaines avant le début du tournage.