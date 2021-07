Pack Qitab : sélection de romans à lire les pieds dans l'eau

Ces trois romans à succès sont la parfaite lecture estivale à s’offrir où à s’offrir. Ce pack est vendu sur Qitab.ma le site de vente de livre par TelQuel à 260 DH au lieu de 289 DH, soit 10% d’économie. Vous pouvez également acquérir ces livres individuellement.

Cadeaux inestimables

Paul n’a pas été un bon père mais il n’est jamais trop tard pour changer : lors de la lecture de son testament, sa famille réunie découvre qu’il a réservé à chacun d’eux une ultime surprise. A Timmie, sa fille aînée, très engagée auprès des sans-abri, il lègue la somme nécessaire à l’ouverture d’un centre d’accueil. Il encourage Juliette, la cadette, à utiliser son héritage pour voyager, découvrir le monde et, enfin, penser à elle.

Joy, la dernière, peut grâce à lui abandonner son travail de serveuse pour se concentrer sur sa carrière d’actrice. Son ex-femme Véronique se voit quant à elle confier la mission d’aller en Europe, à la recherche de l’auteur d’un mystérieux tableau. Le défunt a beau avoir tout préparé pour tordre le cou au destin, les trois filles et leur mère seront-elles prêtes à abandonner tout ce qu’elles ont connu jusque-là pour tenter l’aventure ?

Un appartement à Paris

Paris, un atelier d’artiste au fond d’une allée verdoyante. Madeline, une ex-flic londonienne, y est venue pour panser ses blessures. Gaspard, un auteur misanthrope, l’a loué pour écrire dans la solitude. A la suite d’une méprise, ces deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelque temps. Dans l’atelier, où plane encore le fantôme de l’ancien propriétaire, Madeline et Gaspard vont mettre au jour un secret terrifiant.

Et cette découverte glaçante va les forcer à affronter leurs propres démons dans une enquête vertigineuse qui les changera à jamais.

Au soleil redouté

Elles étaient cinq… Cinq lectrices fidèles et auteures en herbe qu’un concours expédie, pour une semaine, au paradis du Pacifique, les îles Marquises. Au programme, atelier d’écriture sous la baguette du grand écrivain Pierre Yves François, et puis… tout le reste, bien sûr : découverte de l’île – ce joyau fauve cher à Gauguin et chanté par Brel -, sable noir, folklore local, tatouages raffinés, disparitions mystérieuses et meurtres en série…

Sous l’oeil placide des grands tikis, quelqu’un tue au soleil. Qui sera la prochaine victime ?