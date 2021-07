Elargissement de la campagne de vaccination aux 35-39 ans

Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, le ministère de la Santé a annoncé dans un communiqué l’élargissement de l’accès aux vaccins à tous les citoyens âgés entre 35 et 39 ans.

Le ministère appelle également les personnes âgées de 40 ans et plus et qui n’ont toujours pas reçu leurs doses à se rendre à leur centre de vaccination désigné.

Le ministère de la Santé appelle également toute la population cible à participer à cette campagne nationale, dans le but de parvenir à une immunité collective, en envoyant un SMS au numéro vert 1717 ou via le portail en ligne www.liqahcorona.ma pour obtenir la date et le lieu de leur vaccination.

D’autre part, le ministère de la Santé insiste sur la nécessité de continuer à respecter les mesures de prévention, avant, pendant et après le processus de vaccination.