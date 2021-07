Amal El Fallah Seghrouchni : “Pour une stratégie nationale de l’IA au Maroc”

Doit-on encore présenter l’IA ?

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Cette science capable de reproduire les processus cognitifs humains développe des comportements proches des nôtres en cultivant des capacités cognitives de haut niveau, comme celles de percevoir le monde, de communiquer avec autrui, de prédire le futur immédiat ou lointain, d’élaborer un plan pour atteindre un objectif donné ou un but intrinsèque, d’expliquer un phénomène rare ou une situation complexe, de manifester des émotions et de l’empathie, d’apprendre, de s’adapter, de raisonner et de prendre des décisions autonomes même sous incertitude.Si la lumière naturelle éclaire, la lumière artificielle éclaire tout aussi bien, voire mieux dans certaines situations. Les performances de l’IA ne sont plus à vanter. L’IA a battu les champions du monde dans des jeux sophistiqués…