Comment les Belgo-Marocains ont réussi à faire évoluer le code consulaire

Bruxelles est une grande capitale marocaine”, lance Hassan Bousetta, sociologue à l’université de Liège, spécialiste des migrations méditerranéennes et de l’intégration. La communauté marocaine en Belgique est en effet relativement concentrée. “Sa politisation et son activisme sont très forts. L’agitation semble plus vive à Bruxelles que dans les autres capitales européennes”, constate le chercheur.

Ainsi, lorsque le Maroc a fermé ses frontières en mars 2020, retenant sur son territoire des milliers de Belgo-Marocains en déplacement, la communauté chérifienne installée dans le plat pays s’est mobilisée. “Sensibilisé par une amie dont le fils était bloqué à Tanger, j’ai lancé le groupe Facebook ‘Belgo-marocains bloqués au Maroc/coronavirus‘ [le nom a changé depuis]”, témoigne ainsi Mohsin Mouedden, militant anti-racisme actif à Bruxelles. Le groupe compte rapidement plusieurs milliers de membres à la recherche d’informations pour pouvoir rentrer en Belgique.

