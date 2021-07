Tourisme spatial : guerre des étoiles entre milliardaires 

Sauf nouvelle péripétie, ce sera bien le milliardaire britannique Richard Branson qui partira le premier dans l’espace. Décidant de couper l’herbe sous le pied de son adversaire, Jeff Bezos, le patron de Virgin Galatic a annoncé s’envoler le 11 juillet à bord du vaisseau de son entreprise. Juste neuf jours avant le décollage de l’ancien patron d’Amazon, Jeff Bezos.

La compagnie de Richard Branson, Virgin Galatic, et celle de Jeff Bezos, Blue Origin, sont en concurrence pour lancer des vols suborbitaux – juste avant la mise en orbite – et orbitaux payants pour offrir quelques minutes en apesanteur à leurs passagers. Point sur les ambitions de ces deux milliardaires à la conquête du tourisme spatial.

Virgin Galactic et Richard Branson

Après un récent vol test fructueux en mai, Virgin Galactic a décidé de faire partir deux pilotes et quatre membres de l’entreprise, dont Richard Branson, le 11 juillet. Son vaisseau, SpaceShip Two, capable d’accueillir six passagers, décollera de sa base au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Une fois en vol, le vaisseau sera largué d’un avion-porteur et allumera ses moteurs l’amenant à plus de 80 km d’altitude. Pendant près de quatre minutes les passagers flotteront avant que le vaisseau ne retourne dans l’atmosphère, se laissant planer pour revenir sur Terre et atteindre sa base.

Blue Origin et Jeff Bezos

Le 20 juillet prochain, Jeff Bezos, l’ancien patron d’Amazon, décollera à la verticale à bord de la fusée New Shepard. À bord, son frère jumeau, Wally Funk, une pilote américaine et un inconnu ayant remporté l’enchère de 28 millions de dollars. La capsule se séparera de l’étage inférieur à environ 75 km de hauteur, continuant sa trajectoire jusqu’à dépasser les 100 km d’altitude – la ligne de Karman, qui marque le début de l’espace selon la convention internationale. Après quelques instants d’apesanteur, la capsule entamera une chute libre, freinée par trois grands parachutes et des rétrofusées pour atterrir dans un désert à l’ouest du Texas.

Au cas où ces deux missions se révèlent être des succès, elles ouvriront la voie vers le tourisme spatial. Les vols commerciaux pourraient démarrer dès 2022 avec un prix fixé à 250 000 dollars pour Virgin Galactic et à 200 000 dollars pour Blue Origin. Et si Richard Branson décolle en premier, Jeff Bezos pourra toujours dire qu’il a été le premier à aller dans l’espace puisque le Britannique ne dépassera pas la fameuse ligne de Karma qui marque la naissance de l’espace.

(avec AFP)