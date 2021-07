RAM : Le 737 MAX de retour dans la flotte commerciale

L’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) avait donné son feu vert en janvier. Le Boeing 737 MAX, interdit de vol dans le ciel européen depuis le crash d’un vol Ethiopian Airlines en mars 2019, fait de nouveau partie de la flotte commerciale de la compagnie marocaine.

Ce 6 janvier, à 8 heures, le premier vol commercial en 737 MAX est parti de Casablanca, à destination de Paris-Orly. Et la RAM assure que “le 737 MAX sera l’un des avions les plus sûrs de l’histoire de l’aviation”.

Bonjour, grâce au travail que Boeing a accompli avec les clients et les autorités de réglementation pour certifier et mettre en œuvre la mise à jour du logiciel et les formations, le 737 MAX sera l’un des avions les plus sûrs de l’histoire de l’aviation.

Bon voyage ! 🙂

— Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) July 6, 2021