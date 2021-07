Nada Bargachi, l’entrepreneure rbatie qui a créé Vera, dressing intelligent qui vous habille en fonction de la météo

Nada Bargachi vit aujourd’hui à Paris, après avoir posé ses valises un peu partout dans le monde, et ce depuis son plus jeune âge. Elle naît à Rabat mais son père est rapidement muté à Zürich, en Suisse, où elle grandit. Le premier retour dans la capitale marocaine se fait pour les années collège/lycée, au sein de l’établissement français René Descartes. Puis c’est à Paris qu’elle passe son baccalauréat et étudie dans un premier temps, à l’université de Jussieu, les mathématiques appliquées aux sciences.

Elle fait ensuite carrière dans l’industrie du textile et de la mode. Elle exerce d’abord à New York, chez Interparfums, où elle est en charge du marketing et des ventes en Europe et au Moyen-Orient pour des marques comme Brooks Brothers, Banana Republic entres autres, puis à Casablanca où elle travaille pour le groupe Aksal et sa marque New Look, ou bien encore à Paris.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

En 2011, lorsqu’elle quitte New York, c’est pour revenir au Maroc. Elle y est attirée par le besoin d’être près de sa famille, mais aussi par des aspirations professionnelles et d’indépendance. Finalement, ce retour ne sera qu’une escale.