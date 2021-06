Saâd-Eddine El Othmani reçoit le chef du gouvernement de transition libyen

Saâd-Eddine El Othmani a reçu ce lundi 28 juin à Rabat le chef du gouvernement de transition en Libye, Abdelhamid Ddeibah, qui est en visite de travail au Maroc, à la tête d’une importante délégation gouvernementale, dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays.

Au cours de cette rencontre, les parties ont affirmé la volonté des deux gouvernements de faire progresser la coopération bilatérale dans divers domaines et d’œuvrer pour créer les conditions appropriées pour renforcer les échanges commerciaux maroco-libyens et élargir leurs horizons.

La création d’un comité maroco-libyen dans le futur a également été évoquée.

Efforts continus du Maroc pour la Libye

Par ailleurs, Abdelhamid Ddeibah a exprimé la gratitude de son pays et du peuple libyen envers le roi Mohammed VI pour les efforts déployés par le Maroc dans le cadre de la réconciliation libyenne, et pour les positions amicales et neutres du royaume à cet égard.

Il a également exprimé sa satisfaction suite à la visite de l’importante délégation libyenne, qui constitue une opportunité de faire avancer les relations bilatérales et la coopération entre les deux pays à tous les niveaux.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de certains membres de la délégation accompagnant le chef du gouvernement de transition en Libye et le chargé d’affaires de l’ambassade de Libye à Rabat.