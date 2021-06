La Fédération marocaine des professionnels du sport voit le jour

Avec plus de 400 entreprises structurées à travers l’ensemble du Royaume, notre secteur se devait de s’organiser afin de mieux répondre aux enjeux actuels, gagner en efficacité et faire en sorte que l’industrie du sport devienne une des locomotives de notre économie”, a déclaré Mehdi Sekkouri Alaoui, président de FMPS, cité par un communiqué de la Fédération.

De par son action et en collaboration avec les pouvoirs publics et l’ensemble du paysage sportif, la Fédération souhaite également œuvrer à la dynamisation, la promotion et la valorisation du sport marocain. “Nous avons pour ambition de jouer pleinement notre rôle d’acteur majeur du sport marocain aux côtés de l’État et du tissu associatif”, a précisé M. Sekkouri Alaoui.

La FMPS a ainsi pour objectifs de fédérer l’ensemble des acteurs de l’industrie du sport et être un interlocuteur crédible auprès des partenaires institutionnels, financiers, de promouvoir l’industrie du sport auprès des pouvoirs publics, des médias, des instances législatives, des différents secteurs économiques et d’accompagner les entreprises marocaines du secteur dans leur développement à l’international.

Il s’agit aussi d’enrichir l’écosystème en réalisant de la veille, des études sectorielles, de contribuer à la professionnalisation du paysage sportif marocain et de représenter et défendre les intérêts généraux et spéciaux de ses membres.

La FMPS est une instance représentative des différentes filières du secteur (retail, équipement & infrastructure, institutions, conseil, événementiel, start-up, salle de sport, formation, tourisme, média…).

Ses membres fondateurs sont Stadia, Sporteo, MDJS, GoSport, CitySport, Courir, Cap’Z, Sports Management School, CityClub, Puma, Unica, BellaForme, Matrix, Iktichaf Travel, GC Sports, Newmerique, Olive Communication, BFit Club, Racetimer, Outdooors et Derby.

(avec MAP)