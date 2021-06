Radisson Hotel Group et Al Hoceinia Hospitality annoncent le début d’un partenariat avec la signature du Radisson Hotel Casablanca Gauthier La Citadelle

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Situé au cœur du quartier Gauthier à Casablanca, l’un des principaux quartiers d’affaires et de loisirs, le Radisson Hotel Casablanca Gauthier La Citadelle se trouve à seulement 2,5 km de la Corniche, de la Médina et de la mosquée Hassan II. L’hôtel offre une vue unique sur le parc de la Ligue Arabe et fait partie de La Citadelle, un projet mixed-use et haut de gamme qui comprendra également des résidences, des bureaux et des commerces.

Hamza Laghrari, Directeur Général d’Al Hoceinia Hospitality, société gestionnaire du Radisson Hotel Casablanca Gauthier La Citadelle, a déclaré : « Nous nous réjouissons d’entamer cette nouvelle aventure et ce partenariat à long terme avec Radisson Hotel Group en introduisant ensemble la marque haut de gamme Radisson sur le marché marocain. L’hôtel qui sera doté d’innovation de dernière génération pour accompagner l’évolution des attentes de la clientèle business, offrira un nouveau lieu idéal pour la clientèle d’affaires et de tourisme de loisir, et contribuera à enrichir l’offre hôtelière de la ville de Casablanca. Dans le cadre de la stratégie de diversification de notre Groupe, le secteur touristique présente un fort potentiel de croissance dans lequel nous voyons des opportunités dans un avenir proche. Nous sommes heureux de nous associer à Radisson Hotel Group pour ouvrir ensemble de nouvelles unités hôtelières. Nous avons pour objectif d’atteindre un total de cinq hôtels d’ici 2025, à Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger. »

Ramsay Rankoussi, Vice-président Développement pour l’Afrique et la Turquie, Radisson Hotel Group, a déclaré : » Le Maroc, pont stratégique entre l’Europe et le reste de l’Afrique, est un marché clé dans notre stratégie de développement en Afrique. Nous prévoyons d’accroître notre portefeuille au Maroc à plus de 15 hôtels dans les trois à cinq prochaines années. Casablanca est une ville stratégique où nous cherchons à étendre notre présence à plus de cinq hôtels. Le Radisson Hotel Casablanca Gauthier La Citadelle inaugure le lancement au Maroc de notre marque qui connaît la croissance la plus forte en Afrique, et marque notre troisième hôtel dans le pays, rejoignant nos deux autres hôtels à succès, le Radisson Blu Hotel Casablanca City Center et le Radisson Blu Hotel Marrakech Carré Eden. Nous prévoyons d’introduire nos autres marques et aussi de couvrir l’ensemble des catégories d’hôtels, allant des hôtels d’affaires aux Resorts de loisirs, ainsi que les Appart Hôtels. Je profite de cette occasion pour remercier notre partenaire, Al Hoceinia Hospitality, pour leur confiance et leur professionnalisme qui nous permettront de poursuivre ensemble notre partenariat afin de renforcer notre présence à travers le Maroc avec de nouvelles unités hôtelières. »

La marque haut de gamme d’inspiration scandinave, Radisson, fera ses débuts au Maroc avec cet hôtel de 133 clés, composé de chambres premium et de suites contemporaines. Le Radisson Hotel Casablanca Gauthier La Citadelle permettra aux clients de trouver un équilibre et une harmonie dans leur expérience de voyage, tout en profitant de la technologie de pointe et du design moderne de l’hôtel. Diverses cuisines seront proposées au restaurant de l’hôtel, le patio, ainsi qu’au restaurant du roof top. Les espaces de réunions et d’événements comprennent une grande salle de conférence et de réception ainsi que cinq salles de réunion. Parfaitement équipé pour permettre aux clients de garder la forme, l’hôtel proposera une salle de remise en forme avec des équipements de pointe et une piscine au roof top de l’hôtel.