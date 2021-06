La Société d’Aménagement Zenata et Lydec : Un partenariat novateur pour le développement d’un pilote d’infrastructures intelligentes de recharge des véhicules électriques

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Le partenariat s’inscrit dans le cadre du programme d’Open Innovation Smart Z, un appel à projets développé par la Société d’Aménagement Zenata conjointement avec MITC, société gestionnaire des Technoparks, et la Caisse Centrale de Garantie.

A travers ce projet, SAZ et Lydec visent à anticiper les services de demain de l’Eco-cité Zenata en mettant à contribution une communauté d’innovation constituée de start ups lauréates du programme d’Open Innovation Smart Z. L’objectif est de développer une infrastructure intelligente et évolutive de recharge électrique, en anticipation de l’introduction croissante des véhicules électriques comme mode de mobilité propre. Dans ce cadre, Acal Solutions, Oritech et Easy Run apporteront conjointement leur expertise respective pour développer ce pilote.

En vertu de cet accord, SAZ et Lydec confirment leur engagement à soutenir l’écosystème d’innovation

et d’entreprenariat marocain pour le développement de l’Eco-cité de Zenata en tant que projet d’avant-garde pour la région de Casablanca – Settat.