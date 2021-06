DIGISERV lance le service « LEENA », une application unique en faveur du don du sang au Maroc

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

DIGISERV renforce son positionnement dans l’écosystème « tech for good » en s’impliquant pleinement dans un enjeu national majeur, visant à faire face au risque de pénurie de sang au Maroc afin de tendre vers l’autosuffisance. C’est ainsi qu’est née l’application « Leena » (Leena lmaghrba kamlin), dont l’ADN est de ne servir qu’une seule cause : celle du don de sang.

LEENA est 100% gratuite et à but non lucratif, elle a été créée afin que l’ensemble des citoyens et des entreprises puissent s’inscrire dans cette démarche citoyenne, avec un objectif unique : sensibiliser et motiver à donner son sang.

« Leena » est le fruit d’une collaboration entre DigiServ et le Hub technologique de Bonston Consulting Group (BCG), deux acteurs digitaux engagés pour répondre à un besoin de santé publique avec une solution 100% adaptée à la réalité du terrain.

Développée sur la base de plusieurs études, tests utilisateurs et itérations avec les différents testeurs, l’application « Leena » donne aux marocains un accès centralisé aux informations utiles et nécessaires pour effectuer leur don, aux réponses à diverses questions ainsi qu’à plusieurs fonctionnalités pratiques. Le don de sang devient ainsi un acte citoyen simple et facile, qui répond à la solidarité qui caractérise les marocains.

En effet, à travers l’application « Leena », il est possible de passer un test d’éligibilité au don du sang en répondant à un questionnaire, trouver le centre de don de sang le plus proche grâce à l’outil de géolocalisation, faire une promesse de don, et enfin recevoir des notifications et des rappels afin de convertir cette promesse en don réel. « Leena » permet à ses utilisateurs de faire le suivi de leurs dons de sang et de garder un historique. Une fois dans le besoin, l’application leur permet de publier une demande de don de sang pour faire appel à la communauté « Leena ».

Par ailleurs, « Leena » s’adresse également aux entreprises et aux organismes qui souhaitent développer leur politique RSE au long terme, en les encourageant à organiser des journées de collecte de sang et renforcer ainsi des liens de solidarité en interne.

Pour avoir accès à « Leena », il suffit de télécharger l’application Leena sur votre terminal Android.

A travers son service « Leena », DigiServ vise, à stimuler un véritable esprit d’émulation qui toucherait les particuliers et entreprises à la fois, afin de les inciter à se mobiliser en faveur du don du sang.