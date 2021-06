Coup d’envoi du programme Nafida 2  Pour une meilleure connectivité de la famille de l’enseignement

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Ce programme fait suite à une première opération qui a connu un franc succès et a permis l’équipement de 150.000 adhérents en ordinateurs et en connexion Internet. Lancé en mai 2008, Nafida 1 a fortement contribué, aux côtés d’autres programmes (GENIE et INJAZ), à l’intégration des TIC dans le secteur éducatif et à la mise en œuvre des dispositions du plan Maroc Numeric 2013.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Le programme Nafida 2 vise, d’une part, à subventionner l’équipement de 150.000 adhérents en ordinateurs ; et d’autre part, à encourager l’accès à l’Internet. C’est à ce titre que la Fondation a prévu une enveloppe budgétaire de 300 millions de dirhams qui sera mobilisée pour accorder une subvention individuelle de 2000 DH pour tout achat d’un ordinateur. Concernant la connexion Internet, des partenariats ont été conclus avec les trois opérateurs de la place pour assurer une réduction de 25%, sur les tarifs publics appliqués à la connexion Internet du type 4G ou fibre optique.

Le programme Nafida 2 incarne les valeurs qui animent les interventions de la Fondation notamment la liberté de choix et l’égalité des chances. Les adhérents peuvent choisir leurs fournisseurs et/ou l’opérateur télécom selon leur préférence en termes de marque et de budget.

Le déploiement de Nafida 2 passe par un processus digitalisé grâce à un applicatif développé par la Fondation tout en mobilisant ses équipes centrales et son réseau de représentations régionales pour faciliter l’accès à cette prestation.

Le programme Nafida 2 traduit l’engagement de la Fondation pour la consolidation et l’amélioration de l’accès aux technologies de l’information au profit de la famille de l’enseignement. Cet engagement a été acté par la signature d’une convention de partenariat entre Monsieur Saaid AMZAZI, Ministre de l’Education Nationale de la Formation Professionnelle de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, porte-parole du gouvernement et Monsieur Youssef EL BAKKALI, Président de la Fondation, et ce lors d’une cérémonie organisée, le mercredi 09 juin 2021 à Rabat, à l’occasion du lancement du programme.

Le Président de la Fondation a procédé également à la signature d’une convention avec Monsieur Noureddine BENSOUDA, Trésorier du Royaume. Elle est le fruit d’une collaboration de longue date avec cette institution ; et porte sur les modalités de distribution des subventions d’équipement informatique aux adhérents de la Fondation dans le cadre du programme Nafida 2.

L’événement a été marqué aussi par la signature des conventions entre la Fondation et les trois opérateurs télécoms nationaux pour la mise en place des offres préférentielles de Nafida 2 en termes de connexion Internet.