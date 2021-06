Caravane INFITAH :  l’AMSM part à la rencontre des PME-TPE

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

La caravane occupera la seconde quinzaine de juin. Dans un premier temps, sept escales sont inscrites au programme:Dakhla, Laayoune, Agadir, Marrakech, Tanger, Casablanca et Rabat. La visite aux provinces du Centre est programmée pour septembre.

Ces rencontres seront l’occasion d’une conférence-débat. À chaque fois, l’objectif sera de vulgariser auprès de l’important tissu des très petites, petites et moyennes entreprises les concepts fondamentaux liés au risque de change et les moyens mis à disposition des sociétés par les banques ainsi que par la tutelle pour anticiper et maîtriser ces opérations.

Pour AbdelmalekBenabdeljalil, le Président de l’Association Marocaine des Salles de Marchés, « Le régime de change marocain est en pleine transition. SI les grandes entreprises sont au fait du processus, les PME et TPE sont aussi concernés par la forte volatilité des parités de change. Nous voulons rassurer tous ces opérateurs soucieux de protéger les marges de leurs entreprises ».

Sur place, de nombreux acteurs publics et privés rejoindront la caravane. Parmi eux, les Centres régionaux d’investissement, la CGEM ainsi que des fédérations et associations professionnelles.

L’Association Marocaine des Salles de Marchés (AMSM) a été créée en 2018 à l’initiative des directeurs de salles de marchés des banques de la place. Elle réunit 13 banques et 180 opérateurs. Ils interviennent sur tous les métiers de la finance de marché (aussi bien le trading que la vente et la structuration).