Rentrer au Maroc cet été : comment organiser votre voyage

Le portail internet de Royal Air Maroc a enregistré plus de 120 000 connections en quelques heures, le rendant momentanément inaccessible, a précisé ce lundi 14 juin le PDG de la compagnie nationale, Abdelhamid Addou, lors d’une conférence de presse. En cause : la mise en vente « historique » de 3 millions de billets à des prix moindres pour rejoindre le Maroc entre le 15 juin et le 30 septembre, en réaction à la consigne donnée un peu plus tôt par Mohammed VI.

Le souverain “a ordonné à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport aérien, en particulier la compagnie Royal Air Maroc, ainsi qu’aux différents acteurs du transport maritime, de veiller à pratiquer des prix raisonnables qui soient à la portée de tous, ainsi que d’assurer un nombre suffisant de rotations, afin de permettre aux familles marocaines à l’étranger de rentrer au pays et renouer avec leurs familles et proches, particulièrement dans le contexte de la pandémie de Covid-19”, relate un communiqué relayé par l’agence officielle MAP.

