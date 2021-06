Société Générale Maroc lance Antoum Radio, une radio interne qui met à l’honneur ses collaborateurs sur l’ensemble du territoire national

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

ANTOUM RADIO sera à l’écoute de chacun d’entre eux en se fixant pour vocation de les accompagner et de valoriser leurs parcours, leur apport et leur quotidien.

Le choix d’une radio en tant que nouveau support de communication interne n’est pas anodin.

C’est également un canal à dimension humaine, qui confère une réelle proximité et contribue ainsi à fédérer l’ensemble des collaborateurs autour des valeurs qui nous unissent : responsabilité, engagement, esprit d’équipe et innovation.

interactives avec des podcasts, ANTOUM RADIO se veut un canal de communication interne pensé pour le collaborateur. ANTOUM RADIO proposera un contenu riche et diversifié qui traitera notamment de l’actualité de Société Générale Maroc, de la valorisation des métiers et des parcours professionnels, des thématiques RH ainsi que du bien-être des collaborateurs au sens large. Le divertissement sera aussi une composante importante de ANTOUM RADIO, notamment à travers des challenges, quizz et jeux interactifs et une programmation musicale dans l’air du temps.