Nouvelles MINI Hatch 3 & 5 portes et nouveau MINI Cabrio.

De nouveaux détails de design extérieur lui confèrent une apparence épurée, qui met en valeur son design caractéristique. En outre, le toit ‘Multitone’ crée des possibilités de personnalisation inédites. À l’intérieur, le cockpit redessiné souligne le caractère haut de gamme de la MINI Hatch. Des ajouts attrayants à la gamme d’équipements de séries et d’options, de nouvelles peintures extérieures, jantes en alliage léger, surfaces intérieures, sièges ainsi que des technologies innovantes dans les domaines du châssis, des systèmes d’assistance au conducteur, du fonctionnement et de la connectivité complètent la dernière mise à jour des modèles de la marque britannique.

MINI va directement à l’essentiel : le nouveau design extérieur.

Un nouveau langage de design extérieur met désormais l’apparence unique de MINI sous une lumière résolument puriste. Avant tout, l’amélioration de l’esthétique fait en sorte que les caractéristiques centrales du design de MINI deviennent encore plus apparentes et modernes par le biais de la simplification. La vue de face de la MINI Hatch, est particulièrement expressive. Elle est plus que jamais dominée par la calandre caractéristique, dont le contour hexagonal prend désormais plus de place, et par les phares ronds MINI. Les feux de position sont remplacés par des entrées d’air verticales très écartées, qui servent d’ouverture pour les rideaux d’air « Air Curtain » dont la fonction est d’optimiser l’aérodynamique. La bande de pare-choc centrale, qui sert également de support pour la plaque d’immatriculation, est désormais de la couleur de la carrosserie et non plus noire.

« Le nouveau design MINI est plus moderne, plus frais et plus simple », déclare Oliver Heilmer, responsable du design MINI.

Les proportions typiques des MINI et les porte-à-faux courts continuent à définir la vue de côté. Les nouveaux contours des passages de roue sont frappants. De plus, les clignotants latéraux intégrés dans les ouïes latérales redessinées sont désormais dotés de la technologie LED. Un langage de surfaces simplifié caractérise la poupe des MINI thermiques. Un entourage noir reprend la forme hexagonale de la calandre. Le feu antibrouillard arrière est maintenant intégré dans la jupe arrière sous forme d’une fine ligne à LED.

Chaque toit est unique : l’inédit toit « Multitone ».

Les couleurs contrastées du toit et des rétroviseurs extérieurs comptent parmi les caractéristiques de design les plus frappantes qui ont fait de MINI un pionnier en matière de personnalisation. En plus de la peinture Jet Black, Aspen White et Melting Silver, ainsi que Chili Red pour la MINI John Cooper Works, une variante innovante et unique au monde de la peinture de toit est proposée pour la MINI 3 portes et la MINI 5 portes. Le nouveau toit « Multitone » présente un dégradé de couleurs allant du San Marino Blue au Jet Black en passant par le Pearly Aqua. Il est créé grâce à une nouvelle technique de peinture et s’étend du cadre du pare-brise à l’arrière du toit. Pour ce faire, les trois nuances de couleur sont appliquées l’une après l’autre selon un procédé de peinture

humide sur humide. Cette finition de peinture, connue sous le nom de « Spray Tech », est entièrement intégrée dans le processus de production mécanisé de l’usine MINI d’Oxford au Royaume-Uni. Néanmoins, de légères différences dans le motif de la couleur se produisent suivant les conditions environnementales, de sorte que chaque MINI avec toit « Multitone » est déjà unique au départ de l’usine.

Trois nouvelles teintes de carrosserie extérieures, cinq nouveaux designs de jantes en alliage léger.

La palette de teintes de carrosserie intègre trois nouvelles couleurs. En plus des peintures extérieures Rooftop Grey métallisé et Island Blue métallisé, la variante Zesty Yellow, initialement disponible uniquement pour le MINI Cabrio, sera également disponible. Avec l’option Piano Black étendu, les poignées de porte, les ouïes latérales, le bouchon du réservoir de carburant, les logos MINI sur le capot et le couvercle du coffre à bagages ainsi que le lettrage du modèle et les sorties d’échappement sont désormais en finition en noir brillant, en plus des contours des phares, de la calandre et des feux arrière.

La gamme de jantes en alliage léger disponible pour la MINI, a également été largement renouvelée. Cinq nouvelles variantes sont disponibles : les jantes de 17 pouces

« Tentacle Spoke » et « Pedal Spoke » (design auparavant réservé aux modèles 60 ans) sont désormais également disponibles en noir. Le design « Scissor Spoke », qui n’était auparavant disponible que pour le MINI Cabrio Sidewalk est maintenant disponible pour l’ensemble des carrosseries. En outre, les jantes en alliage léger de 18 pouces « Pulse Spoke », avec un look bicolore concentrique qui crée des accents de design particulièrement impressionnants, ainsi que les jantes en alliage léger John Cooper Works « Circuit Spoke » font leur apparition.

Des projecteurs à fond sombre, des routes éclairées : les feux à LED de série présentent un nouveau design.

Une nouvelle version des phares LED au design expressif sera proposée de série sur la MINI Hatch. Le boîtier intérieur des feux ronds caractéristiques n’est plus chromé, mais noir. Les unités LED pour les feux de croisement et les feux de route assurent un éclairage brillant et uniforme de la route.

Une bande lumineuse périphérique assure la fonction des feux diurnes et des clignotants.

La gamme de fonctions des phares LED adaptatifs en option comprend l’éclairage des virages, les feux de route matriciels et l’éclairage intempéries. Lors d’un virage, un faisceau lumineux séparé apparaît automatiquement sur la voie où le conducteur se dirige. Les feux de route sont également commandés automatiquement en fonction des situations de circulation à une vitesse supérieure à 70 km/h. À cette fin, l’unité LED correspondante est divisée en quatre segments qui peuvent être activés et désactivés indépendamment les uns des autres. Cette fonction matricielle permet d’éviter d’éblouir les autres usagers de la route. Dès que la caméra frontale de la MINI détecte un véhicule venant en sens inverse ou un véhicule roulant en avant, l’espace qu’occupe ce véhicule n’est éclairé qu’en feux de croisement. L’éclairage spécial mauvais temps peut également être activé par simple pression sur un bouton. Lorsque la visibilité est limitée, par exemple en raison du brouillard ou de fortes pluies ou de la neige, les feux de croisement peuvent être complétés par un éclairage de virage en veille pour éclairer la route de manière plus intensive.

Les feux arrière de type Union Jack sont encore mieux mis en valeur.

Les feux arrière caractéristiques au design Union Jack font partie des équipements de série de la MINI Hatch. Le graphisme des feux arrière, inspiré du drapeau britannique, est particulièrement mis en valeur par une version plus sombre du motif. Toutes les fonctions des feux arrière reprennent la technologie LED, à l’exception du feu de recul.

Intérieur : design clair, finition de haute qualité.

L’intérieur redessiné des MINI 3 portes, MINI 5 portes et MINI Cabrio est sophistiqué, moderne et présente une qualité particulièrement élevée. Les sièges sport dans la variante de couleur Light Chequered sont une nouveauté dans la gamme. La qualité familière du tissu Black Pearl reçoit un nouveau look à carreaux expressif dans le style britannique MINI. Les coutures de transition vers le similicuir noir des coussins de siège sont assorties au tissu de la sellerie.

Le design de la Colour Line, qui pouvait auparavant être choisi individuellement, est désormais harmonieusement assorti à la couleur du revêtement des sièges pour plus de simplicité pour le client. Le nombre d’éléments chromés a été considérablement réduit dans tout l’intérieur. Les deux sorties d’air latérales, rondes, sont désormais encadrées par des panneaux noirs. Les bouches d’aération centrales ont été complètement redessinées : elles sont désormais affleurantes et s’intègrent parfaitement dans les inserts décoratifs. Les surfaces intérieures, disponibles en option dans les nouvelles variantes Silver Chequered et MINI Yours Aluminium, s’étendent désormais sur toute la largeur du tableau de bord jusqu’à la zone du conducteur.

L’aspect premium de l’écran central caractéristique a également été optimisé. Un écran tactile de 8,8 pouces, des touches de favoris sensibles au toucher et des surfaces Piano Black brillantes font désormais partie de l’équipement de série. En outre, l’unité de commande audio et les boutons de fonction des feux de détresse et des systèmes d’assistance au conducteur sont intégrés de manière encore plus harmonieuse dans l’unité de commande circulaire. En liaison avec l’éclairage d’ambiance, un nouveau traitement avec gravure laser optimise l’apparence de l’anneau lumineux à LED entourant l’écran central. Le contrôleur du système d’exploitation placé sur la console centrale présente désormais une surface entièrement noire en combinaison avec un système de navigation.

Ce nouvel intérieur est complété par un nouveau volant sport en cuir de série qui intègre des touches multifonctions. Une ergonomie optimisée simplifie le fonctionnement des fonctions audio et téléphoniques, de la commande vocale et des systèmes d’assistance à la conduite. Les finitions John Cooper Works et MINI Yours comportent une version particulièrement soignée du volant sport en cuir doté d’une surface en cuir Nappa et de repose-pouces plus larges. Pour la première fois, le chauffage du volant est également disponible en option pour les citadines MINI. Derrière ces nouveaux volants, le combiné d’instrumentation de 5 pouces entièrement digital permet d’afficher clairement les informations pertinentes pour la conduite, les messages de contrôle ainsi que les affichages d’état des systèmes d’assistance au conducteur.

Moteurs avec technologie MINI TwinPower Turbo.

Des moteurs à essence puissants et efficients à trois ou quatre cylindres constituent la gamme de moteurs thermiques pour la MINI 3 portes, la MINI 5 portes et le MINI Cabrio. Leur technologie MINI TwinPower Turbo est composée d’un turbocompresseur intégré au collecteur d’échappement, d’une injection directe d’essence et d’un calage variable des soupapes. Les moteurs 3 cylindres, d’une cylindrée de 1,5 litre, sont disponibles en trois versions avec des puissances allant de 75 kW/102 ch à 136 ch. Le moteur 4 cylindres de 2,0 litres génère une puissance maximale de 231 ch dans les modèles John Cooper Works.

La sensation de kart redéfinie : suspension adaptative optimisant l’équilibre entre sportivité et confort.

La puissance des moteurs, la précision de la direction, la force des freins ainsi que le réglage des suspensions et des amortisseurs conçus pour une conduite dynamique sont les caractéristiques de la conduite agile des modèles MINI. Une nouvelle version de la suspension adaptative, disponible pour la première fois sur les modèles MINI, redéfinit maintenant la sensation de kart caractéristique de la marque. Elle atteint un équilibre sensiblement optimisé entre sportivité et confort de conduite grâce à l’utilisation d’un amortissement continu à fréquence sélective. Une valve supplémentaire agissant du côté traction se charge d’aplanir les pics de pression soudains dans l’amortisseur. La force de l’amortisseur est ajustée en 50 à 100 millisecondes.

Selon la situation de conduite et les conditions de route, les forces d’amortissement peuvent être réduites jusqu’à 50 %. Cela permet d’augmenter considérablement le confort de conduite et la maniabilité sur les routes bosselées, tout en conservant les caractéristiques sportives de l’amortissement lors d’un virage, par exemple. La technologie d’amortissement innovante est disponible pour toutes les variantes de modèles, sauf la MINI One.

Nouveau système d’exploitation avec affichage graphique moderne et fonctions de connectivité supplémentaires.

Le système d’exploitation des MINI 3 portes, MINI 5 portes et MINI Cabrio est maintenant plus avancé que jamais grâce à un nouvel affichage graphique et à des options perfectionnées pour la sélection et le contrôle des fonctions du véhicule, du système audio, du système téléphonique mains libres, de la navigation et des applications. L’affichage de l’écran avec des symboles et du texte blanc sur de nouveaux fonds de couleur a un aspect particulièrement soigné et moderne.

Les éléments de menu souhaités sont affichés sous forme de « widgets live » et peuvent être appelés en faisant glisser son doigt sur l’écran tactile, puis ils sont affichés en gros plan au centre de l’écran. Le contenu est ainsi mis en scène de manière encore plus vivante.