Le groupe Kettani Immobilier lance la résidence Aquarelle, un projet intégré et sécurisé d’appartements haut standing à Dar Bouazza

KETTANI Immobilier, un acteur de référence dans l’immobilier, annonce la commercialisation de son projet Aquarelle Résidences, un programme inédit d’appartements idéalement situé à Dar Bouazza. Résidence fermée et sécurisée, Aquarelle Résidences intègre toutes les commodités dont les futurs résidents auront besoin. Au programme : un large éventail d’équipements et de commerces accessibles dans un concept immobilier innovant et sur-mesure, répondant aux besoins de toutes les typologies de propriétaires.

La proximité de l’océan et l’accès à de nombreux équipements

Profitant d’un emplacement exceptionnel ; à proximité de l’océan et en face du centre commercial Le Mercato, Aquarelle Résidences a été pensée pour satisfaire les attentes des clients les plus exigeants. La présence de plusieurs équipements intégrés pour adultes et enfants contribue à garantir une vie quotidienne à la fois confortable, sûre et de qualité.

En plus de grandes terrasses, les couples et les familles pourront ainsi profiter de nombreux espaces verts et jardins inspirés de la Méditerranée, de piscines et d’aires de jeux, ou encore de salles et de terrains de sport. Des commodités essentielles pour une vie épanouissante et agréable à quelques minutes seulement de Casablanca.

Nouvelle signature de KETTANI Immobilier, le projet ne lésine sur aucun avantage et traduit tout l’engagement du groupe à offrir un positionnement de haut standing avec une réelle personnalisation des biens.

Des appartements intelligents aux prestations haut de gamme

Alliant innovation, design et surfaces généreuses, Aquarelle Résidences fait toute la différence grâce à des appartements aux distributions intelligentes et optimisées. Au total, dix types de logements au choix et des espaces de vie en ligne avec les nouvelles tendances : ouverture vers l’horizon, luminosité permanente, matériaux nobles, domotique …

Ces logements intelligents proposent des finitions haut de gamme variées, permettant aux résidents de personnaliser leur bien en choisissant le revêtement pour les sols, l’habillage de la cheminée, les placards, le plan de travail et les caissons de la cuisine. La personnalisation va encore plus loin, puisqu’avec Aquarelle Résidences les propriétaires peuvent choisir la distribution qui convient à leur besoin : rajouter ou pas une chambre du personnel !

Une acquisition sous le signe de la confiance

Fidèle à son positionnement haut de gamme, KETTANI Immobilier accompagne la commercialisation de la première tranche d’Aquarelle Résidences par une palette de services qui portent l’expérience client à un niveau supérieur. Information, conseil, accompagnement financier … Tout est mis en place pour faire de l’acquisition un moment serein.

Le groupe s’engage, via un cahier des charges techniques, sur les matériaux et la qualité de construction et de finition du projet. Et met à disposition, de ses clients, un service après-vente pour bénéficier de la garantie du parfait achèvement durant l’année qui suivra la remise des clés.

La gestion du syndic de la résidence sera assurée par KSYNDIC, filiale du groupe spécialisée dans la gestion et l’entretien des résidences. Celle-ci veillera à maintenir le standing de la résidence et à offrir aux copropriétaires un service de qualité dans le respect des meilleurs standards du métier.

Le contrat de confiance vient renforcer l’engagement du groupe avec plusieurs droits et garanties pour une acquisition immobilière sereine et sécurisée.