En visite à Rabat, le ministre des Affaires étrangères hongrois salue les efforts marocains dans le domaine de la migration

La Hongrie salue le Maroc pour son rôle déterminant et exemplaire en matière de lutte contre l’immigration irrégulière et contre le terrorisme, en tant que partenaire stratégique de l’Union européenne”, indique la déclaration conjointe signée ce mercredi 9 juin à Rabat par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue hongrois Peter Szijjarto.

La déclaration conjointe signée par les deux pays met également en avant le rôle joué par le Maroc dans la résolution du conflit du Sahara. Budapest y réitère son soutien “au Plan d’Autonomie, présenté au secrétaire général des Nations Unies le 11 avril 2007” et aux “efforts de développement entrepris par le Maroc dans la région”.

De même, la Hongrie a salué “les efforts sérieux et crédibles du Maroc, en tant que pôle régional de stabilité et partenaire privilégié pour le développement en Afrique”, ajoute le texte.

La publication de cette déclaration conjointe intervient dans un contexte de tensions entre le Maroc et l’Espagne qui pourrait avoir un écho au sein de l’Union européenne. Actuellement, le Parlement européen discute d’un projet de résolution visant à condamner le Maroc suite à la crise migratoire de Sebta le 17 mai dernier.

(avec MAP)