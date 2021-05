Maroc-Espagne : Nasser Bourita répond à Pedro Sánchez et réitère que la crise n’est pas liée à la question migratoire

Dans un second communiqué diffusé ce 31 mai, le ministère des Affaires étrangères maintient que la crise entre le Maroc et l’Espagne a des fondements politiques, plutôt que “migratoires”, comme a pu l’évoquer un commentaire du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, plus tôt dans l’après-midi. Pour Rabat, “évoquer la migration ne doit pas être un prétexte pour détourner l’attention des véritables causes de la crise bilatérale”.

Par La Rédaction