Moins de soucis, plus de confiance : l’assistance OPPO est là pour vous

Pour les voyageurs

Service de garantie international : OPPO a pris les devants pour lancer IWS et pour les appareils désignés, vous pouvez profiter des services de garantie, de réparation et de mise à niveau du logiciel dans les centres de service autorisés dans 59 pays/régions.

Le libre-service à votre portée

Chat en direct/Hotline de service : Lorsque vous oubliez de définir la disposition du bureau, d’ajuster les gestes de désactivation de l’écran ou que vous souhaitez en savoir plus sur les nouveaux produits, vous pouvez trouver la réponse via le chat en direct au bas du site Web officiel ou de la hotline de service.

FAQ sur le site Web : Dans la FAQ sur la page Web, les questions qui peuvent vous intéresser ou les sujets d’actualité récents peuvent être trouvés.

Service e-mail : Si vous avez des suggestions ou des questions, n’hésitez pas à envoyer un e-mail à la boîte aux lettres OPPO.

Care you care dans le processus de réparation

Pièces de rechange d’origine : Seules les pièces de rechange d’origine sont utilisées pour la réparation dans les centres de service OPPO.

Transparence des prix : Les prix des pièces détachées sont clairement affichés sur le site officiel et dans les centres de service.

Réparation face à face : Pour apaiser vos inquiétudes, vous pouvez choisir de vous asseoir devant l’ingénieur de réparation et de regarder l’ensemble du processus de réparation dans les centres de service mis à niveau.

Sécurité des informations : OPPO respecte strictement le règlement général sur la protection des données afin de protéger la vie privée des utilisateurs.

Pour votre usage quotidien

OPPO Care : Il existe plusieurs types de services de garantie tels que le plan de protection d’écran et l’extension de garantie.

Projet d’alimentation : Profitez d’un service de recharge mobile gratuit dans n’importe quel centre de service OPPO.

Film de protection gratuit : Film de protection pour téléphone portable gratuit plusieurs fois par an.

Un rappel chaleureux est que les services disponibles varient d’une région à l’autre, veuillez consulter le centre de service local pour des services spécifiques.

Le support OPPO vise à soulager les problèmes des utilisateurs et à répondre aux besoins de plus en plus diversifiés des utilisateurs sur l’ensemble du processus d’expérience. OPPO maintiendra la foi fondamentale de “vous soucier de vous, à votre portée” et améliorera constamment les services qu’elle fournit.