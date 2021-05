Lancement de la marque LFEN.MA

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Au Maroc, le secteur touristique a été touché de plein fouet, raison pour laquelle nous avons reconverti notre activité afin d’amorcer la relance du secteur touristique local et de promouvoir nos régions pour les Marocains par les Marocains.

Nommée lfen.ma, cette plateforme lancée le 10 mai est considérée comme le site web leader des ventes privées et ventes flash dans le secteur des voyages, des excursions, de la restauration et du bien-être. Un déploiement progressif qui a pour objectif d’offrir cette expérience touristique complète à petit prix, que ce soit au niveau local ou national.

Le principe reste la mise en relation entre voyageurs ou consommateurs et structures touristiques pour promouvoir une offre touristique adaptée au panier moyen local, tout en se basant sur une offre à petits prix afin d’attirer également les consommateurs ayant un budget limité et une envie de partir en vacances en famille. Pour ce faire, LFEN.MA a repensé intégralement son approche pour concevoir une solution innovante dédiée au marché local, ciblant tout type de consommateur et tout budget.