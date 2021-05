TPE/PME et flexibilité du dirham : L’Association Marocaine des Salles des Marché lance une Campagne de Sensibilisation pour l’entreprise marocaine à la gestion des opérations de change

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Sous l’impulsion de Bank Al Maghrib et dans une dynamique d’accompagnement et de préparation de l’écosystème à la transition vers la flexibilisation du dirham, l’AMSM a conçu un programme de sensibilisation en faveur de la communauté entrepreneuriale marocaine : importateurs et exportateurs de toute taille pour la familiariser avec l’évolution du régime de change et la gestion des opérations de change.

A l’heure de la seconde phase de la flexibilisation du dirham, (élargissement de la bande de fluctuation à + /- 5% le 9 mars 2020) les enjeux de cette campagne sont importants pour tous les opérateurs du marché de change.

Elle joue un rôle d’information, de conseil, et de vulgarisation des concepts et fondamentaux de la flexibilisation du dirham afin de mieux anticiper et appréhender le risque de change.

A noter que le Maroc s’est doté d’une règlementation et mis en place une infrastructure permettant aux entreprises de mieux apprécier et gérer leur exposition à l’international.

Ainsi « INFITAH » via sa campagne de communication à 360° active plusieurs canaux, parmi eux, une tournée régionale qui favorise la proximité et l’échange avec les entreprises membres de fédérations régionales professionnelles, d’associations entrepreneuriales/professionnelles et chambres de commerce.

La campagne médiatique sera déclinée en plusieurs formats :

Format informatif par la vulgarisation de notions perçues comme complexes :

5 Capsules didactiques ludiques sous forme de motion design dans les deux langues Français et Arabe (soit 10 au total)

Format éducatif/formations :

4 modules de Formation animés par des professionnels du marché de change. Ces modules de formation s’articulent autour des notions indispensables à la compréhension du mécanisme du marché de change ;

Publication de contenu explicatif sur le site de l’AMSM à raison de deux articles par semaine sur toute la durée du programme ;

Format favorisant échanges et proximité :