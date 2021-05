Honoris United Universities au Maroc signe un partenariat exclusif avec Le Wagon, le meilleur coding bootcamp au monde pour ouvrir leur premier campus à Casablanca

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Le Wagon propose un nouveau modèle académique qui se concentre sur l’acquisition des compétences pratiques requises pour réussir à obtenir un emploi dans le secteur de l’informatique et du numérique. Approuvé par des leaders mondiaux du secteur comme Google, Amazon ou encore Apple, Le Wagon a formé plus de 10 000 étudiants dans 25 pays différents.

Selon les dernières données publiées par Le Wagon, 94% des lauréats se sont vus proposer une offre d’emploi, ont commencé́ une carrière en tant que freelancers ou sont parvenus à créer leur propre entreprise dans les 6 mois qui ont suivi la fin de la formation*. Courte et intensive, celle-ci permet aux étudiants, à travers un programme de 360 heures de cours, de coding, d’exercices techniques et de projets en groupe, d’être en mesure de développer leurs propres applications web, mais aussi de devenir plus autonomes sur des projets de data science. Nettement plus réduit en termes de coûts et de temps par rapports aux modèles traditionnels, le format court et intensif du bootcamp permet également aux étudiants plus matures ou aux jeunes professionnels en début de carrière, d’affiner leurs compétences numériques et/ou d’envisager la voie de l’entrepreneuriat.

« L’évolution rapide des technologies modernes dans le monde du travail crée de nouvelles opportunités d’emploi et exige évidemment plus d’innovation au niveau des contenus et des outils d’apprentissage. Les connaissances numériques et les soft skills sont aujourd’hui des facteurs clés pour aspirer à une carrière professionnelle réussie. Dans ce contexte, Honoris United Universities au Maroc a signé́ un partenariat exclusif avec Le Wagon pour préparer un pool de talents qui peuvent bénéficier des opportunités émergentes de l’économie numérique en Afrique et accompagner le développement que le Maroc a amorcé dans ce domaine. Notre partenaire Le Wagon, s’appuie sur des approches d’apprentissage novatrices et personnalisées qui encouragent la collaboration, l’expérimentation et la prise d’initiative: « learning by doing » – « peer to peer learning » – « project-based learning». Son expertise éprouvée au niveau international, apporte une assurance qualité de haut niveau pour ce type de formation. Nous sommes très heureux de permettre au plus grand nombre de personnes d’accéder à cette formation au cœur de Casablanca et à des conditions extrêmement intéressantes » a déclaré́ Hassan Filali, CEO de Honoris United Universities Maroc.

Le programme sera dispensé à temps plein (sur 9 semaines) ou à temps partiel (sur 24 semaines) ; il permettra aux étudiants d’obtenir une certification reconnue au niveau international qui les aidera à exercer des professions d’avenir dans le monde entier. En France, la formation est inscrite au niveau 2 du RNCP (Répertoire National des Certification Professionnelles) délivrés par la CNCP (Commission Nationale des Certifications Professionnelles), ce qui équivaut à une formation diplômante de niveau Bac+3/4.

L’apprentissage entre pairs (peer-to-peer learning), ainsi que toutes les autres méthodes immersives et pratiques du Wagon permettent d’acquérir les compétences comportementales et l’état d’esprit entrepreneurial nécessaires qui sont de plus en plus exigés par les employeurs et au sein du nouveau monde du travail.

L’étudiant participera à une aventure humaine et sociale basée sur l’entraide mutuelle entre collègues, mais aussi à des échanges avec un réseau de plus de 10 000 anciens élèves à travers 25 pays. Un vaste éventail d’évènements et de workshops est désormais ouvert au public (sur inscription) à partir de début juin 2021 au niveau du campus universitaire de Roudani à Casablanca, là où les bootcamps vont se dérouler.