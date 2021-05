Badr Bellaj : “La chute du Bitcoin est liée à la panique des particuliers et à la manipulation des grands groupes”

Après avoir dépassé la barre des 60.000 dollars et provoqué une ruée d’investisseurs, néophytes et spécialistes, le Bitcoin connaît une chute liée à des considérations politiques comme au bon vouloir du milliardaire Elon Musk qui fait la pluie et le beau temps dans le monde des cryptomonnaies. Décryptage avec Badr Bellaj, spécialiste de la blockchain.

Par Othman Hakimi