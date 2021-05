Covid-19 : vers un allégement des mesures restrictives 

Les autorités et services de police ont procédé, dès ce 18 mai au soir, au retrait des barrages de contrôle mis en place au sein des villes, des arrondissements et des provinces depuis le début de la propagation de la pandémie de Covid-19, en mars 2020. Un aperçu des décisions que le gouvernement s’apprête à prendre concernant l’allégement des mesures restrictives, selon des sources de TelQuel Arabi. Ces décisions concernent, selon les mêmes sources, “l’heure du couvre-feu et l’autorisation d’ouverture pour les supermarchés, les restaurants et les cafés, ainsi que le déplacement intervilles sans autorisation.”

Reste que ces décisions d’allégement sont tributaires de trois facteurs essentiels, liés à la période de l’Aïd El Fitr. “Malgré le maintien des mesures restrictives, la période de l’Aïd a été marquée par une grande mobilité, avec des déplacements entre les villes. Cela dit, il ne sera possible…