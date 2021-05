TRUFFANY, la nouvelle marque marocaine d’épicerie fine de luxe

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

En sélectionnant minutieusement chaque ingrédient et en veillant au respect des valeurs du commerce solidaire et équitable, TRUFFANY aspire, à travers cette démarche, à honorer le savoir-faire gastronomique marocain, tout en alliant subtilement et efficacement modernité et terroir.

Une première au Maroc

TRUFFANY introduit la première huile d’olive extra-vierge à la truffe noire au Maroc. Une recette surprenante qui ne perd pas une goutte de la vraie saveur de la truffe grâce à une légère augmentation de température par infusion. C’est de cette technicité que la marque TRUFFANY tire sa force, et innove en proposant sur le marché marocain les premiers produits contenant de la vraie truffe noire (tuber melanosporum), sans aucun ajout d’essences, ni d’arômes chimiques.

Le consommateur marocain se tourne de plus en plus vers des produits naturels et gourmets, et TRUFFANY, à travers ses produits, se propose de stimuler une multiplicité de sens, chez chacun de ses clients.

Ces gammes magnifient l’expérience client en se démarquant grâce à leur packaging tout en sobriété et élégance, faisant de chaque petite merveille de la marque, un cadeau idéal en tous types d’occasions, ou simplement pour agrémenter et sublimer vos plats.

Un diamant brut marocain

Il est à noter que la truffe noire ou truffe du Périgord appelée également “Diamant parfumé” ou “Reine des truffes” a été découverte au Maroc en décembre 2006. Depuis, le Maroc compte parmi les rares pays producteurs du diamant noir. Il se dit même que la truffe marocaine est plus parfumée que la truffe française, et est donc très demandée par les grands restaurateurs, chefs cuisiniers et fins gourmets. Un produit assez capricieux, dont la récolte se fait de manière saisonnière. Du bonheur en bouteille !