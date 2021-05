Philip Morris International nomme Jacek Olczak au poste de président-directeur général

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

M. André Calantzopoulos, qui occupait le poste de PDG de PMI depuis 2013, a été nommé Président exécutif du conseil d’administration. Ces nominations font suite à l’annonce de la transition au sein de la direction de PMI en décembre 2020.

En acceptant cette nomination, M. Olczak s’est engagé à accélérer la transformation de PMI visant à créer un avenir sans fumée, telle qu’annoncé en 2016. L’entreprise se concentre sur le développement, la justification scientifique et la commercialisation responsable de produits sans fumée qui sont moins nocifs que la cigarette, dans le but de remplacer ces dernières dès que possible.

M. Olczak a déclaré : “C’est avec humilité et enthousiasme que je dirigerai PMI alors que nous accélérons notre transformation vers une entreprise sans fumée. PMI est leader en matière d’innovation scientifique et notre ambition est de réaliser la moitié de nos revenus sur les produits sans fumée d’ici 2025. L’évolution de notre portefeuille sera le moteur de notre avenir à long terme. Nous nous appuierons sur notre recherche et notre expertise scientifique en utilisant nos compétences et notre créativité collective pour innover au-delà de notre portefeuille existant et explorer de nouveaux domaines de développement.”

M. Olczak, 56 ans, a commencé sa carrière chez PMI en 1993. Il a débuté dans des fonctions de finances et de gestion à travers l’Europe, notamment en tant que directeur général en Pologne, en Allemagne et en tant que président de la région Union européenne, avant d’être nommé directeur mondial financier en 2012. Il a occupé ce poste jusqu’en 2018, année au cours de laquelle il a été nommé directeur mondial des opérations de PMI. Il est titulaire d’un master en économie de l’université de Lodz en Pologne.

M. Olczak a été un moteur essentiel de la transformation sans fumée de PMI, qui est entrée dans sa phase de commercialisation avec le lancement d’IQOS à Nagoya, au Japon, en 2014. Sous sa supervision, PMI a augmenté la part de ses revenus nets provenant des produits sans fumée à 28 % au premier trimestre de 2021, ainsi que leur couverture géographique passant de zéro à 66 marchés dans des villes clés au 31 mars 2021. Il a également dirigé la transformation commerciale de PMI en la faisant passer d’une société principalement orientée vers les entreprises à une entreprise de plus en plus orientée vers les consommateurs.

M. Calantzopoulos a déclaré : “Jacek est idéalement placé pour concrétiser la vision d’un monde sans fumée de PMI dans son nouveau rôle de PDG. Sa passion pour l’entreprise et nos employés sous-tend sa volonté d’obtenir des résultats, tout comme sa connaissance approfondie de nos produits, systèmes, valeurs et investisseurs. Je pense qu’il est le leader idéal pour assurer la croissance continue de notre entreprise et créer de la valeur pour les actionnaires. J’ai hâte de continuer à travailler avec lui dans mes nouvelles fonctions de président exécutif du conseil d’administration.”

Jalal Ibrahim, directeur général de la filiale Philip Morris Maroc, a déclaré : “Jacek a été le moteur de la transformation sans fumée de PMI au niveau international. Ses compétences et son expertise laissent présager un nouveau chapitre passionnant pour PMI.”