Netflix, Covid-19, Internet… Comment le numérique a boosté l’apprentissage de l’anglais auprès des jeunes marocains

La tendance était perceptible ces dernières années avec l’émergence d’une “génération Netflix” nourrie aux films et séries télévisées anglophones, mais la crise sanitaire a définitivement accéléré la transition : pour les jeunes Marocains, le numérique est aujourd’hui le premier choix pour découvrir et apprendre la langue de Shakespeare.

Avec le boom de l’apprentissage à distance, renforcé par les mesures de confinement, les jeunes ont désormais la possibilité d’améliorer leur anglais par le biais d’interactions sociales en ligne, mais aussi de plates-formes éducatives. Les méthodes linguistiques digitales ont ainsi donné naissance à un écosystème riche et varié de sites web et applications en tous genres destinés à promouvoir l’usage de l’anglais.

Selon une étude indépendante, Shift to English in Morocco, menée au Maroc par le British Council auprès de 1200 jeunes âgés de 15 à 25 ans, 42 % des sondés disent apprendre l’anglais à partir de contenus audiovisuels ou depuis l’internet, loin devant le traditionnel apprentissage scolaire qui atteint 37 %.

Langue dominante du web, l’anglais est aussi massivement adopté sur les médias sociaux, tandis que l’audience des médias anglophones ne cesse de croître, permettant au public de se tenir informé des événements qui touchent la planète. Interrogé au cours de l’enquête, un citoyen résume la situation : “Depuis le confinement, j’ai découvert beaucoup de programmes intéressants en anglais et je me suis fixé comme objectif d’améliorer mon usage de cette langue avant la fin des mesures sanitaires.”

Plus généralement, l’appétence des jeunes Marocains pour l’anglais se traduit par une adhésion massive à l’idée que cette langue est vitale pour leur avenir. Ils sont 83 % a estimé que l’anglais leur donnera accès à une éducation de meilleure qualité.

Aussi, plus des deux tiers des répondants sont convaincus que l’anglais remplacera le français comme première langue étrangère au Maroc dans les cinq prochaines années, et 74 % pensent que le passage à l’anglais permettra au pays de devenir un pôle international d’affaires et de tourisme. Près de 80 % indiquent par ailleurs que si l’anglais devient la deuxième langue principale au Maroc, il soutiendra davantage les ambitions mondiales du royaume.

Le rôle de l’anglais apparaît même central, puisque 65 % des personnes interrogées considèrent cette langue comme importante, contre 62 % pour l’arabe et 47 % pour le français.

Avec sa culture ouverte et son histoire riche et diversifiée, le Maroc a tout à gagner en approfondissant le multilinguisme dans un monde de plus en plus interconnecté. La reconnaissance par la jeunesse de l’importance croissante de l’anglais constitue dès lors le signal fort d’une volonté de consolider l’apprentissage de l’anglais dans le royaume, et cela dans la perspective de soutenir aussi bien le futur des nouvelles générations que la réussite des chantiers et projets dans lesquels le Maroc est engagé sur la scène internationale.