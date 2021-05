Siemens Healthineers finalise l’acquisition de Varian

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Varian devient un nouveau segment d’activité au sein de Siemens Healthineers. Ce rapprochement est une étape importante dans la mise en œuvre de la Stratégie 2025. Les synergies entre les deux entités devraient permettre de dégager au moins 300 millions d’euros par an d’ici l’exercice 2025.

“Avec l’acquisition de Varian, Siemens Healthineers dispose désormais du portefeuille le plus complet du secteur des technologies médicales et se dote d’un formidable potentiel de création de valeur. Grâce à une approche globale, Siemens Healthineers fera progresser la lutte contre le cancer dans le monde”, a indiqué Ralf P. Thomas, Président du Conseil de surveillance de Siemens Healthineers AG.

“Avec la conclusion de cette opération, nous allons pouvoir faire d’une pierre deux coups, à savoir contribuer de manière décisive à la lutte contre le cancer et œuvrer au progrès du secteur médical. Ensemble, nous formerons un partenaire de référence pouvant accompagner les clients et patients sur l’ensemble du continuum des soins contre le cancer, ainsi que dans les principales étapes du traitement”, a précisé Bernd Montag, CEO de Siemens Healthineers AG.

“Ce rapprochement décisif entre Varian et Siemens Healthineers nous permettra de répondre à la demande croissante en diagnostic personnalisé basé sur les données et en médecine de précision dans le traitement du cancer. Nous pourrons ainsi faire face au défi que représente la hausse des cas de cancer dans le monde”, a déclaré Chris Toth, CEO de Varian, société de Siemens Healthineers. “En mutualisant nos portefeuilles complémentaires et nos atouts, nous aiderons les cliniciens et les patients en oncologie à obtenir de meilleurs résultats et nous nous rapprocherons de notre vision d’un monde sans peur du cancer.”

La nouvelle entreprise issue de ce rapprochement dispose d’un portefeuille unique, alliant des solutions d’imagerie, de diagnostic de laboratoire, d’Intelligence artificielle (IA) et de traitement pour la lutte mondiale contre le cancer, offrant un formidable potentiel de création de valeur. Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la phase de “Upgrading” de la stratégie de Siemens Healthineers. Avec la conclusion de l’acquisition le 15 avril 2021, Varian devrait apporter une contribution positive au bénéfice par action ajusté avant dilution1 de Siemens Healthineers sur les 12 premiers mois. Par ailleurs, Siemens Healthineers entend exploiter des synergies ayant une incidence positive sur son EBIT à hauteur de 300 millions d’euros minimum par an d’ici l’exercice 2025.

Varian et Siemens Healthineers s’appuient sur leur partenariat stratégique de longue date baptisé “EnVision” pour bâtir un écosystème numérique, diagnostique et thérapeutique complet. Avec Varian, Siemens Healthineers exploitera des outils d’analyse assistés par l’IA pour développer une médecine de précision basée sur les données, et ainsi redéfinir le diagnostic, la prise en charge et les soins post-traitement en cancérologie. En s’appuyant sur un dépistage précoce fiable, des diagnostics plus efficaces et des traitements de meilleure qualité et plus accessibles, Siemens Healthineers soutiendra Varian dans sa mission qui consiste notamment à donner aux patients une meilleure visibilité sur les protocoles de soins et à augmenter les chances de survie des patients atteints de cancer.

Siemens Healthineers a achevé la première phase de sa Stratégie 2025 à la fin de l’exercice 2019, un exercice au cours duquel l’entreprise a été introduite en bourse avec succès et a lancé des produits novateurs, comme les outils numériques d’aide à la décision basés sur l’IA en radiologie, AI-Rad Companions. La deuxième phase de sa Stratégie 2025 a été amorcée au début de l’exercice 2020. Cette phase de “Upgrading” devrait permettre de porter la croissance rentable de l’entreprise à un niveau supérieur.

Avec les acquisitions de Corindus et d’ECG Management Consultants, Siemens Healthineers avait déjà renforcé son offre dans les secteurs de croissance adjacents. Le rapprochement avec Varian lui permet désormais d’être parfaitement armé pour croître sur les marchés existants, d’opérer dans des secteurs adjacents et d’exploiter de nouveaux marchés.