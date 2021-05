L’Espagne reprend la délivrance des visas Schengen

La délivrance des visas Schengen reprend pour l’Espagne. “Nous tenons à vous informer que le centre de visas d’Espagne à Casablanca reprend la réception des demandes de visas Schengen”, peut-on lire dans un bandeau sur le site de BLS. Le centre de délivrance de Tanger quant à lui n’ouvrira ses portes que le 22 mai prochain.

Dans tous les cas, la délivrance du visa est soumise à condition. “Seuls les demandeurs qui ont eu un minimum d’un visa Schengen de 6 mois ou plus, ou deux visas Schengen de 3 mois peuvent postuler. Et cela au cours des 2 dernières années”, précise encore le centre de délivrance des visas pour l’Espagne. Autre précision, les visas ne pourront être utilisés qu’à l’ouverture des frontières avec le Maroc.

Un geste d’apaisement ?

Faut-il voir dans la nouvelle délivrance des visas un geste d’apaisement de l’Espagne dans la brouille qui l’oppose au Maroc sur l’affaire Brahim Ghali ? En tout cas, la coïncidence est à relever, d’autant plus que BLS reprend cette délivrance tout en sachant que les frontières sont fermées jusqu’au 10 juin.

Fin avril, Brahim Ghali, le leader du Polisario a été discrètement hospitalisé sous un faux nom à l’hôpital de San Pedro de Logroño, près de Saragosse. L’Espagne a beau justifier avoir reçu Brahim Ghali pour des “raisons humanitaires”, le Maroc réclame des explications plus plausibles et plus complètes. Parallèlement, plusieurs actions en justice ont été intentées à l’encontre du leader du Polisario, en convalescence. Depuis, sur l’axe Rabat-Madrid, c’est le froid.