Que nous réserve Huawei HarmonyOS cette année ?

Fin 2020, la version bêta d’HarmonyOS 2.0 avait été officiellement dévoilée: ce nouvel OS était désormais disponible sur des centaines de millions de smartphones Huawei.

Et les utilisateurs peuvent dès à présent avoir un avant-goût des possibilités que leur offre HarmonyOS 2.0.

La technologie des objets connectés reste, à ce jour, un sujet encore obscur et qui demeure rempli d’interrogations liées aux protocoles qu’il utilise et à l’architecture de ses réseaux. Jusqu’à aujourd’hui, vous ne pouviez interagir avec votre téléphone qu’en utilisant l’écran tactile de votre téléphone. Vous ne pouviez pas non plus interagir avec votre ordinateur portable sans utiliser le clavier de votre ordinateur portable. Désormais, et grâce au système d’exploitation HarmonyOS, vous pourrez utiliser le clavier de votre ordinateur portable pour modifier des fichiers stockés sur votre téléphone, ou même pour jouer à des jeux mobiles sur votre téléviseur!

En d’autres termes, les capacités matérielles de différents appareils peuvent être fusionnées en un seul super appareil qui sera capable de contrôler plusieurs objets connectés en même temps.

Les possibilités deviennent de fait infinies ! Un ordinateur portable peut ainsi utiliser la caméra du téléphone pour prendre des photos ou pour scanner des codes QR. Les dispositifs IoT pourront être contrôlés à distance à partir de l’écran de votre téléphone. Les utilisateurs pourront même recourir à des applications pour contrôler, à distance depuis leur smartphone et avant même d’arriver chez eux, le temps de cuisson de leur dîner et la température de leur four intelligent ! Et parce que HarmonyOS est un système d’exploitation open source, les possibilités d’utilisation qu’il offre sont tout simplement incroyables!

– Le 10 septembre 2020, le code source de HarmonyOS 1.0 avait été ouvert aux développeurs. HarmonyOS pouvait ainsi prendre en charge des appareils dotés d’une capacité de mémoire vive comprise entre 128 Ko et 128 Mo, notamment des téléviseurs Huawei Vision, des appareils mobiles, ou encore des systèmes d’info-divertissement automobiles.

– En décembre 2020, la version bêta de HarmonyOS 2.0 avait été ouverte aux développeurs.

– Un peu plus tard dans l’année qui a suivi, le code source de la version bêta d’HarmonyOS 2.0 pour les appareils dotés d’une mémoire vive de 128 Mo à 4 Go a été mis à la disposition des développeurs.

Aujourd’hui, le nombre d’appareils IoT fonctionnant sous HarmonyOS augmente de jour en jour. Nous avons de fortes raisons de croire que tous les téléphones mobiles Huawei commenceront à utiliser HarmonyOS à partir de cette année.

À quoi pouvons-nous donc nous attendre dans les prochains mois? De quelle manière les téléphones basés sur HarmonyOS pourront-ils collaborer avec d’autres appareils ?

Comme nous l’avons vu précédemment, différents appareils pourront désormais communiquer entre eux grâce à HarmonyOS. Une telle situation crée d’énormes possibilités, change radicalement l’expérience d’utilisation et encourage plus que jamais la créativité.

Huawei a publié une démo qui montre de quelle manièreles utilisateurs pourront facilement passer, grâce à HarmonyOS, d’une caméra à l’autre durant un livestream. De nombreux vendeurs en ligne permettent déjà aux consommateurs d’essayer du maquillage ou des vêtements en utilisant la RA.

Les joueurs mobiles bénéficient à leur tour d’une expérience visuelle beaucoup plus complète et immersive, puisqu’ils peuvent désormais jouer sur le large écran de leur smart TV en utilisant leur smartphone comme joystick.

Et si vous pouviez projeter les jeux téléchargés sur votre smartphone sur l’écran de votre téléviseur 4K ?

HarmonyOS pourrait être la solution parfaite à la fragmentation actuelle du marché de l’IoT, car ce système d’exploitation permet d’être connecté à un large éventail d’appareils différents.

Il convient de souligner que la création d’un système d’exploitation et d’un écosystème d’exploitation sont des opérations d’une compléxité extrême. Cependant, HarmonyOS fournit aux développeurs et aux fabricants d’appareils un terreau fertile à partir duquel ils pourront semer leurs propres graines. Lorsque l’Internet de tout sera en pleine floraison, ce système d’exploitation inédit déploiera son plein potentiel en donnant accès à des produits et à des expériences qui, jusqu’à présent, étaient inimaginables.