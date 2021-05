LYS IMMO lance son projet Cityzen Bouskoura, un havre de paix aux portes de Casablanca

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Alliant calme, zénitude et proximité, ce cadre de vie unique est idéalement conçu pour un bien-être familial avec tous les avantages : emplacement, connectivité, environnement et sécurité.

Sur une superficie de 15 hectares, dans un quartier en pleine expansion, CityZen Bouskoura comprend 4 grandes tranches pour des villas jumelées ou en bande. À la clé, une large variété de choix allant de l’emplacement à la surface (entre 200 et 400 mètres carrés).

Ses surfaces généreuses sont proches de toutes les commodités avec des prix très compétitifs qui répondent aux besoins de tous les propriétaires, qu’ils soient à la recherche d’un logement principal, d’une résidence secondaire ou d’un investissement immobilier.

Entouré d’espaces verts, CityZen Bouskoura est un havre de paix aux portes de la ville. Le projet permet de savourer pleinement et sereinement le quotidien grâce à différents aménagements pour les grands et les petits : Une école, crèche, des commerces, une salle de sport et une mosquée.

Opérant dans le moyen et haut standing, Lys Immo est engagé dans des projets porteurs de valeurs et d’un Lifestyle unique, avec des opportunités d’investissement à fort potentiel en immobilier résidentiel et commercial.

Signature naissante sur le marché marocain, Lys Immo s’est imposée avec son projet phare Lilia Beach à Dar Bouazza. Ce lotissement de 130 lots de villas, dont 7 à usage commercial, est commercialisé à 95 %.

Lys Immo offre également un accompagnement sur-mesure aux acquéreurs, tout au long du processus d’achat avec un service après-vente de qualité.