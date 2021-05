Lancement du concours “Street Art Casablanca”

Langages du Sud organise en partenariat avec l’école Art’Com Sup le concours “Street Art Casablanca” ouvert à tous les street-artistes du Maroc. Chaque candidat pourra déposer entre le 30 avril et le 22 mai son portfolio et son CV sur le lien suivant : https://cutt.ly/YvToSLq. Pour la suite du concours, 50 artistes seront présélectionnés au plus tard le 15 juin.