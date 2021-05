Emirates Airline lance un pont aérien humanitaire pour transporter les aides urgentes spéciales COVID-19 vers l’Inde

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Emirates Airline offrira une capacité de fret gratuite, selon les disponibilités, sur tous ses vols à destination de neuf villes indiennes, afin d’aider les ONG internationales à acheminer rapidement les secours là où ils sont nécessaires.

Au cours des dernières semaines, Emirates SkyCargo a déjà transporté des médicaments et du matériel médical sur des vols cargo réguliers et charters à destination de l’Inde. Cette nouvelle initiative de pont aérien renforce le soutien qu’apporte Emirates à l’Inde et aux efforts des ONG.

Son Altesse Cheikh Ahmed ben Saïd Al Maktoum, le Président-Directeur Général d’Emirates, a déclaré : “L’Inde et Emirates sont fortement liées, depuis le lancement de nos premiers vols vers l’Inde en 1985. Nous soutenons le peuple indien et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider l’Inde à se remettre sur pied. Emirates jouit d’une grande expérience dans les aides humanitaires et, avec 95 vols hebdomadaires vers 9 destinations en Inde, nous offrirons une capacité régulière et fiable de gros-porteurs pour le matériel de secours. La ville humanitaire internationale de Dubaï est le plus grand centre d’aide d’urgence au monde et nous travaillerons en étroite collaboration avec elle pour faciliter l’acheminement des fournitures médicales urgentes.”

La première expédition envoyée dans le cadre du pont aérien humanitaire Emirates vers Inde est un envoi de plus de 12 tonnes de tentes polyvalentes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à destination de Dubaï, et coordonné par la CHI de Dubaï.

Giuseppe Saba, PDG de la Cité Internationale Humanitaire, a déclaré : “Son Altesse Cheikh Mohamed ben Rachid a construit la Cité humanitaire internationale (CHI) afin que Dubaï, en coordination avec les organismes humanitaires, soit en mesure d’aider les communautés et les familles qui sont le plus dans le besoin, partout dans le monde. La création d’un pont aérien humanitaire entre Dubaï et l’Inde, facilitée par Emirates SkyCargo, la Cité humanitaire internationale de Dubaï et les agences des Nations unies, afin de transporter des articles médicaux et de secours urgents, est un autre exemple de la concrétisation de la vision de Son Altesse Cheikh Mohamed ben Rachid pour la CHI. L’année dernière, plus de 1292 envois ont été expédiés depuis le CHI de Dubaï, établissant ainsi la norme en matière de réponse humanitaire au niveau mondial. Nous apprécions les efforts considérables déployés par Emirates SkyCargo, partenaire de la CHI, pour établir ce pont aérien humanitaire entre Dubaï et l’Inde en ces moments difficiles.”

La division fret d’Emirates entretient un partenariat étroit avec la CHI, développé au cours de plusieurs années de livraison de matériel de secours aux communautés du monde entier touchées par des catastrophes naturelles et autres crises. CHI aidera Emirates SkyCargo à acheminer les aides vers l’Inde par le biais du pont aérien.

À la suite des explosions dans le port de Beyrouth en août 2020, Emirates a également tiré parti de son expertise en matière de logistique humanitaire pour mettre en place un pont aérien vers le Liban afin de participer aux efforts de secours.

Emirates a mené l’industrie de l’aviation et du fret aérien dans ses efforts pour aider les marchés du monde entier à combattre la pandémie de COVID-19. Le transporteur de fret aérien a aidé à transporter des milliers de tonnes d’EPI et d’autres fournitures médicales urgentes sur six continents au cours de l’année dernière, en adaptant rapidement son modèle commercial et en introduisant une capacité de fret supplémentaire grâce à ses mini-cargo modifiés dont les sièges ont été retirés de la classe économique des Boeing 777-300ER, ainsi qu’en chargeant le fret sur les sièges et dans les compartiments supérieurs des avions de passagers pour transporter le matériel requis d’urgence.

En outre, Emirates SkyCargo s’est associé à l’UNICEF et à d’autres entités à Dubaï par le biais de l’Alliance logistique des vaccins de Dubaï, pour transporter rapidement les vaccins COVID-19 vers les pays en développement via Dubaï. Jusqu’à présent, près de 60 millions de doses de vaccins COVID-19 ont été transportées sur les vols d’Emirates, soit près d’une dose sur vingt de tous les vaccins COVID-19 administrés dans le monde.

Grâce à ses vols cargo réguliers vers près de 140 destinations sur les six continents, Emirates contribue à maintenir des chaînes d’approvisionnement ininterrompues pour des produits vitaux tels que les fournitures médicales et les denrées alimentaires.