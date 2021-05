BANK OF AFRICA maintient sa dynamique entrepreneuriale et clôture la 3e édition de SMART Bank 

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Le programme régional d’innovation SMART Bank By BANK OF AFRICA a été initié dans l’objectif d’accompagner les jeunes porteurs de projet et les jeunes startupers à proposer des solutions innovantes à fort ancrage territorial aux problématiques proposées par les différentes parties prenantes du dispositif à savoir les Universités, les CRI, les entreprises clefs de chaque région ainsi que BANKOF AFRICA.

Basé sur des challenges régionaux et nationaux, le programme SMART Bank vise à aider les jeunes porteurs de projets à accélérer le passage de l’idée au concept puis au prototype afin de tester concrètement l’impact des solutions proposées.

A travers les différents bootcamps organisés conjointement avec nos partenaires, les jeunes porteurs d’idées ont bénéficié d’un programme d’accompagnement adapté intégrant des formations, du mentorat ainsi que l’échange avec des experts métiers. L’objectif est de contribuer à développer chez les différents participants un certain nombre d’attitudes, d’aptitudes et des compétences utiles pour mener à bien un projet entrepreneurial.

Lancé en 2019 en collaboration avec l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, le programme a rassemblé dans sa 1ère édition, 25 porteurs de projets dont 5 finalistes qui ont pu bénéficier d’un accompagnement dans le cadre d’un programme d’Incubation interne de BANK OF AFRICA.

Suite à ce succès, et après une seconde itération déployée en 2020 ayant permis d’accompagner près de 80 porteurs de projets au niveau de 4 régions, une nouvelle édition a été initiée à l’échelle nationale.

Au cours de cette 3ème édition, plus de 12.000 jeunes ont été sensibilisés à l’entrepreneuriat, près de 300 porteurs d’idées ont été accompagnés – à travers plus de 100 heures de formation – et 31 projets finalistes se sont confrontés au niveau national, et ce grâce à la mobilisation de 7 directions régionales de la banque et de partenaires locaux :

-Méridional via l’UCA et le CRI de Marrakech-Safi ;

Grand Sud via l’UIZ et les CRI de Souss Massa, de Guelmim-Oued Noun, de Laâyoune-Sakia El Hamra et de Dakhla-Oued Ed-Dahab ;

– Oriental via l’Université Mohammed Premierd’Oujda etle CRI de l’Oriental ;

– Centre via lesUniversités Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, Moulay Ismail de Meknès et le CRI de Fès-Meknès;

– Drâa-Tafilalet via le CRI de Drâa-Tafilalet;

– Centre Atlantique via l’ENSIAS de Rabat ;

– Casablanca via l’ENCG Casablanca.

Une cérémonie de remise des prix s’est tenue le 10 mai 2021. Lors de cette finale, 16 projets,sur les 31 finalistes, ont été validés par le jury pour accompagnement, dont 3 gagnants qui seront directement intégrés au réseau d’incubateurs Blue Space de BANK OF AFRICA.

A ce jour, le programme SMART Bank a pu accompagner plus de 20 000 étudiants à travers ses trois éditions, sur l’ensemble du territoire national, renforçant ainsi le positionnement de BANK OF AFRICA en tant que banque innovante et partenaire privilégié des jeunes, pour les soutenir dans leur lancée professionnelle, les aider à donner vie à leurs idées et leur faciliter l’intégration dans le marché du travail.